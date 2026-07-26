Найпоширеніші міфи про відому лікарню "Феофанія": що змінилося в роботі

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Віталій Юнгер, заступник головного лікаря з поліклінічної роботи лікарні «Феофанія», доктор наук з державного управління, Заслужений лікар України, в ефірі ТСН в рамках телемарафону "Єдині новини" розвінчав найпоширеніші міфи про лікарню "Феофанія". Які медичні послуги сьогодні українці можуть отримати у "Феофанії" безкоштовно в межах Програми медичних гарантій? І як змінилася лікарня за останні роки? Деталі — на відео.