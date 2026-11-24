Найпрестижніша премія “Еммі” дісталась українській стрічці про один день війни в Україні

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Міжнародна премія «Еммі» за документальний фільм про українських воїнів. Стрічка «24 години в кілзоні в Україні» від Sky News отримала найпрестижнішу нагороду, яку вручають за телевізійні програми за межами США. Про такий тріумф повідомив український журналіст і продюсер фільму Азад Сафаров на своїй фейсбук-сторінці. Робота була єдиною серед номінантів про Україну. Це розповідь про одну добу на передовій, коли все відбувається в реальному часі. Зйомки проводили торік із батальйоном «Сила Свободи» четвертої бригади «Рубіж» Національної гвардії України. «Це фільм про те, як українці, на відміну від росіян, не кидають своїх поранених побратимів і витягують їх із найбезвихідніших ситуацій», — написав Азад Сафаров. Про враження українців дізналися в прямому ефірі «1+1».