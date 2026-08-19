ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
4

Найщемливіші кадри з обміну! Що звільнені сьогодні розповіли про полон?!

Найщемливіші кадри з обміну! Що звільнені сьогодні розповіли про полон?!

Найщемливіші кадри з обміну! Що звільнені сьогодні розповіли про полон?!

Новина, яких хочеться якнайбільше: наші — вдома! З російського полону повернулися 103 українські захисники. Це бійці Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Зокрема, воїни, які тримали оборону в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Найстаршому захисникові — 59 років, наймолодшому — 26. Серед визволених є тяжкопоранені та тяжкохворі. Разом із рідними та друзями вже колишніх бранців зустрічала знімальна група ТСН. Як це було — розповість Неллі Ковальська.  

Дата публікації
Кількість переглядів
4

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