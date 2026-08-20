Найскладніша трансплантація дитині! В Україні вперше успіх від унікальної операції

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Дві знакові дитячі трансплантації відбулися у Києві. В «Охматдиті» через травми, несумісні з життям, померла 11-річна дитина. У цей надзвичайно важкий для родини момент батьки дали згоду на посмертне донорство. І завдяки цьому рішенню вдалося провести довгоочікувану трансплантацію двом дітям. Обидві трансплантації стали особливими для української медицини. В Інституті серця вперше в Україні дитині пересадили легені. 13-річна Дана мала важку вроджену патологію і тепер отримала шанс на повноцінне життя. А в Центрі кардіології та кардіохірургії 11-річному Денису пересадили серце.