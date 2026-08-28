Найважливіше місце для астрономів тепер в Україні! Гляньте, що ховається в Карпатах!

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«Білий слон» повертається! Саме так називають унікальну обсерваторію на горі Піп Іван у Карпатах. Майже 80 років споруда стояла пусткою, а тепер там знову працюватимуть науковці, аби досліджувати космос, кліматичні зміни та моніторити погоду. Разом з урядовцями України та Польщі відновленого «Білого слона» й унікальний телескоп, яким дистанційно зможуть користуватися вчені з усього світу, побачила й кореспондентка ТСН Алла Пасс.