Найзахищеніший інфраструктурний об'єкт світу вдалося знищити українцям! Міст Путіна пав!

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Кадри, які цього тижня прискіпливо аналізували військові всього світу. Ніс української ракети невмолимо рухається до арки Керченського мосту! Нею, в реальному часі, філігранно керує оператор. В поміч йому - очі безпілотників. Врешті - точне попадання. Що означає цей успішний удар для економіки Росії? Чому рсіяни з усіх сил замовчують реальні масштаби втрат? І найцікавіше: як вдалося здійснити цю спецоперацію? Все це розказує кореспондентка ТСН Оксана Радіонова.