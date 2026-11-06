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ТСН у соціальних мережах

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Наживо із суду! Розгляд справи генерала СБУ Дуки закінчився суперечками!

Наживо із суду! Розгляд справи генерала СБУ Дуки закінчився суперечками!

Наживо із суду! Розгляд справи генерала СБУ Дуки закінчився суперечками!

Суд над генералом СБУ: сьогодні Вищий антикорупційний суд має обрати запобіжний захід Сергію Дуці. Це перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. Справа «Карфаген» — про тісні зв’язки криміналу з деякими високопосадовцями Служби безпеки та Національної поліції — набуває дедалі більшого резонансу в суспільстві. Одним із головних її фігурантів є генерал Сергій Дука, який, за версією слідства, забезпечував прикриття для наркокартелю «Хімпром». Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів: коли до генерала прийшли з обшуками, Дука погрожував слідчим пістолетом, розбив молотком власні телефони та твердий диск, де могла міститися важлива інформація. Потім на допомогу посадовцю прибули озброєні бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа». Утім, через розголос у медіа від ідеї рятувати Дуку силою відмовилися, тож стрілянини вдалося уникнути. Того ж дня, 4 листопада, його взяли під варту. А зараз Вищий антикорупційний суд обирає йому запобіжний захід. Засідання мало розпочатися ще о 13:00, однак затрималося. Журналістів до зали не пустили. Що там відбувається зараз — стежить кореспондент ТСН Олександр Романюк.

Дата публікації
Кількість переглядів
39

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