Наживо із суду! Розгляд справи генерала СБУ Дуки закінчився суперечками!

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Суд над генералом СБУ: сьогодні Вищий антикорупційний суд має обрати запобіжний захід Сергію Дуці. Це перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. Справа «Карфаген» — про тісні зв’язки криміналу з деякими високопосадовцями Служби безпеки та Національної поліції — набуває дедалі більшого резонансу в суспільстві. Одним із головних її фігурантів є генерал Сергій Дука, який, за версією слідства, забезпечував прикриття для наркокартелю «Хімпром». Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів: коли до генерала прийшли з обшуками, Дука погрожував слідчим пістолетом, розбив молотком власні телефони та твердий диск, де могла міститися важлива інформація. Потім на допомогу посадовцю прибули озброєні бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа». Утім, через розголос у медіа від ідеї рятувати Дуку силою відмовилися, тож стрілянини вдалося уникнути. Того ж дня, 4 листопада, його взяли під варту. А зараз Вищий антикорупційний суд обирає йому запобіжний захід. Засідання мало розпочатися ще о 13:00, однак затрималося. Журналістів до зали не пустили. Що там відбувається зараз — стежить кореспондент ТСН Олександр Романюк.