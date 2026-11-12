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ТСН у соціальних мережах

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13

Наживо з епіцентру влучення в Києві! В Солом’янському районі росте кількість пранених!

Наживо з епіцентру влучення в Києві! В Солом’янському районі росте кількість пранених!

Наживо з епіцентру влучення в Києві! В Солом’янському районі росте кількість пранених!

У Соломʼянському районі столиці внаслідок влучання БпЛА загинула 44-річна жінка, ще п'ятеро людей постраждали, медики надали їм допомогу на місці.Там шахед влучив у дев'ятиповерхівку, сталося загоряння з 3-го по 6-й поверхи житлового будинку. Попередньо, є часткове руйнування на рівні 5-го поверху. На місці перебуває знімальна група ТСН - вони розповіли наживо про ситуацію на місці.    

Дата публікації
Кількість переглядів
13

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