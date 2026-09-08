ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
30

Наживо з потрощеного телеканалу “Ми-україна”: шахед розтрощив ньюзрум

Наживо з потрощеного телеканалу “Ми-україна”: шахед розтрощив ньюзрум

Наживо з потрощеного телеканалу “Ми-україна”: шахед розтрощив ньюзрум

Близько 12-ї години дня над Києвом знову піднявся густий стовп диму. Як повідомив мер Віталій Кличко, у Солом’янському районі внаслідок падіння уламків збитого безпілотника зайнялася чотириповерхова офісна будівля, є руйнування. Із верхніх поверхів рятувальники терміново евакуювали працівників. Про влучання у свій офіс повідомили наші колеги з телеканалу «Ми — Україна». На момент удару в приміщенні перебували журналісти: на другому поверсі розташовувався ньюзрум, від якого, за словами співробітників, не залишилося нічого. Серед медійників є поранені. І просто зараз із нами на прямому зв’язку генеральний продюсер телеканалу «Ми — Україна» Юрій Сугак.

Дата публікації
Кількість переглядів
30

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie