Наживо з розтрощеної лікарні в Києві! Понад 5 годин тривоги в столиці: наслідки

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Понад п'ять годин безперервної атаки дронів на столицю: ворог завдав серії ударів по Києву та підступах до міста. На в’їзді до столиці на Одеській трасі уламки збитого ворожого безпілотника впали на автомобілі в ранковий час пік – двоє автівок спалахнули, троє людей загинули, ще четверо травмовані.

У Солом’янському районі російський дрон поцілив у верхній поверх Інституту кардіології ім. Стражеска: потрощено операційну, поранено пацієнта. Також зафіксовано влучання в енергооб'єкт у Шевченківському районі та падіння уламків у Голосіївському районі та на залізничні колії. Ексклюзивний репортаж журналістки ТСН Наталі Нагорної безпосередньо з пошкодженої лікарні – дивіться всі подробиці та наслідки атаки у відео.