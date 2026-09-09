Не повторюйте цих помилок! Що робити в перші хвилини після влучань?!

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Увесь день у Києві лунали сирени через безперервні повітряні удари окупантів. У Дніпровському та Дарницькому районах постраждали 12 людей. Зокрема, у Дніпровському безпілотник поцілив у дев'ятиповерхівку — дим від займання було видно здалеку. У Дарницькому районі зафіксували влучання в 24-поверховий житловий будинок: на рівні 11-го та 12-го поверхів спалахнула пожежа, частково зруйновані стіни. Вогонь уже приборкали надзвичайники. Під час ліквідації наслідків атаки бійці ДСНС урятували 23 людини. На місцях прильотів досі працюють екстрені служби та волонтери. Катерина Рапута — координаторка екстреного реагування в місті Києві, керівниця відповідного напряму благодійного фонду «Сміливі», в ефірі ТСН розповіла деталі атаки.