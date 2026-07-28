Не встигли забігти в бункер! Спогади про смертельний удар по Павлограду!

Не успели забежать в бункер! Воспоминания о смертельном ударе по Павлограду!

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Приліт авіабомби застав їх на порозі укриття. Уламки, що розліталися навколо, вбивали і калічили. 23-го липня КАБами окупанти вдарили по харчовому підприємству у Павлограді на Дніпропетровщині, у розпал робочого дня. Троє працівників тоді загинули, 29 були поранені. Найтяжчих доправили до Дніпра. Годинами в операційних медики діставали величезні уламки та намагалися вдихнути життя в понівечені тіла. Анастасія Невірна продовжить.