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ТСН у соціальних мережах

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54

Не встигли забігти в бункер! Спогади про смертельний удар по Павлограду!

Не успели забежать в бункер! Воспоминания о смертельном ударе по Павлограду!

Не успели забежать в бункер! Воспоминания о смертельном ударе по Павлограду!

Приліт авіабомби застав їх на порозі укриття. Уламки, що розліталися навколо, вбивали і калічили. 23-го липня КАБами окупанти вдарили по харчовому підприємству у Павлограді на Дніпропетровщині, у розпал робочого дня. Троє працівників тоді загинули, 29 були поранені. Найтяжчих доправили до Дніпра. Годинами в операційних медики діставали величезні уламки та намагалися вдихнути життя в понівечені тіла. Анастасія Невірна продовжить.

Дата публікації
Кількість переглядів
54

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