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ТСН у соціальних мережах

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Не здаються і мотивують інших: масштабні змагання ветеранів у Львові

Не здаються і мотивують інших: масштабні змагання ветеранів у Львові

Не здаються і мотивують інших: масштабні змагання ветеранів у Львові

Втратили кінцівки, але не силу волі! У Львові вп'яте пройшли масштабні змагання серед ветеранів, військовослужбовців та курсантів, організовані громадською організацією «Сила сердець». Більше ніж 500 учасників, серед яких герої з важкими ампутаціями на протезах та візках, доводили свою першість. Спорт для них — це не лише про рекорди, а й про потужну реабілітацію, шалену підтримку побратимів та жагу до життя. Військові змагалися у двох десятках адаптивних дисциплін: від традиційного жиму штанги та веслування до абсолютно нового напрямку — ножового бою. Учасники ділилися власними унікальними історіями відновлення, ставили особисті рекорди і своїм прикладом довели, що ампутація — це точно не вирок.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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