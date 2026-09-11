Небачене святкування в Умані вже сьогодні: що там роблять десятки тисяч хасидів?!

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Понад 45 тисяч паломників уже в Умані: вони з’їхалися до міста на святкування єврейського Нового року — Рош га-Шана. Попри війну хасиди щороку приїздять сюди, адже саме тут похований їхній духовний наставник — цадик Нахман. За віруваннями вірян, зустріти Новий рік біля місця його спочинку означає отримати особливе благословення на весь наступний рік. Як місто зустрічає десятки тисяч гостей в умовах воєнного стану — у репортажі кореспондента ТСН Євгена Гладуна.