Небо гуде без упину: росіяни гатять по житлових кварталах від Сходу до Заходу

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Росія веде дроновий терор фактично без упину: ворожі удари та прольоти безпілотників фіксують цілодобово. У Києві уламки впали на приватний будинок, склад і відкриті території – є потерпілі. Ранок жаху пережив Харків, де ворог поцілив безпосередньо в багатоповерхівки, спричинивши обвал перекриттів між поверхами. Тим часом у передмісті Харкова – селищі Пісочин – оголошено день жалоби: смертоносна ракета розірвалася поруч із торговельним об'єктом, забравши життя підлітка на самокаті та ще двох жінок. Камери та телефони очевидців зафіксували моторошні секунди до і після прильоту. Крім того, удари реактивними дронами та бомбами зафіксовано у Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську, на Сумщині та Донеччині. Усі деталі, свідчення очевидців та кадри наслідків – дивіться у ТСН.