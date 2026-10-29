Недуга, що вбиває пів мільйона жінок щороку! Як розпізнати рак грудей вчасно?!

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Понад пів мільйона: стільки жінок у світі щороку помирає через рак грудей. Саме ця недуга залишається найпоширенішою серед інших видів раку, виявлених у жінок і в нашій державі. Лише протягом 2024 року відповідний діагноз встановили майже 14 тисячам українок. Для того аби зменшити цю невтішну статистику та ще раз нагадати про небезпеку, жовтень традиційно вважають місяцем обізнаності про рак молочних залоз. Отже, чи можна йому запобігти? І чому уважними до себе варто бути не лише жінкам, а й чоловікам? Далі розповість кореспондентка ТСН Олена Лоскун.