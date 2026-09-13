Нескінчені тривоги: зміни в Києві, які торкнулися всіх! Як працювати під обстрілами?

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Аби мегаполіси — і зокрема столиця — могли жити й працювати навіть в умовах регулярних обстрілів, систему сповіщень диференціювали за рівнем загрози. Тим часом одна з ліній столичного метро тепер курсує на лівий берег навіть під час повітряної тривоги. Комендантська година в місті стала коротшою — з першої до п’ятої ранку. Київ пристосовується до реалій, у яких Харків, Одеса та Запоріжжя живуть уже не один місяць.Які саме рекомендації уряду впроваджувати на місцях, громади вирішують самостійно. Чи полегшили ці зміни життя киянам і як адаптуються інші великі міста — з’ясовував кореспондент ТСН Олександр Загородний.