Нескорений Лиман: наскільки близько росіяни до міста і що там коїться просто зараз

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Поранений, але нескорений — таким сьогодні є український Лиман. Унікальні кадри міста з висоти пташиного польоту показала 63-тя окрема механізована бригада у складі 3-го армійського корпусу. До повномасштабного вторгнення в Лимані жили близько 20 тисяч людей. Зараз у Лиманській громаді — трохи більше 2 тисяч жителів. Росіяни продовжують штурми, намагаючись прорватися до міста, а російська пропаганда вже навіть устигла заявити про захоплення Лимана. Але місто залишається під контролем України. Про ситуацію можемо просто зараз поговорити з Ростиславом Ящишиним, начальником відділення комунікацій 63-ї бригади 3-го армійського корпусу.