ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
4

Нескорений Лиман: наскільки близько росіяни до міста і що там коїться просто зараз

Нескорений Лиман: наскільки близько росіяни до міста і що там коїться просто зараз

Нескорений Лиман: наскільки близько росіяни до міста і що там коїться просто зараз

Поранений, але нескорений — таким сьогодні є український Лиман. Унікальні кадри міста з висоти пташиного польоту показала 63-тя окрема механізована бригада у складі 3-го армійського корпусу. До повномасштабного вторгнення в Лимані жили близько 20 тисяч людей. Зараз у Лиманській громаді — трохи більше 2 тисяч жителів. Росіяни продовжують штурми, намагаючись прорватися до міста, а російська пропаганда вже навіть устигла заявити про захоплення Лимана. Але місто залишається під контролем України. Про ситуацію можемо просто зараз поговорити з Ростиславом Ящишиним, начальником відділення комунікацій 63-ї бригади 3-го армійського корпусу.

Дата публікації
Кількість переглядів
4

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie