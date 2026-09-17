Несподіваний прорив оборони Росії! Палає авіаполк у Ростові та гігантський НПЗ у Ярославлі!

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У Росії після ударів дронами горять. У Ростові - військовий аеродром, а у Ярославлі – один із найбільших російських нафтопереробних заводів. Моніторингові ресурси публікують численні відео атак безпілотників, які прориваються в середмістя Ростова-на-Дону. Місцеві повідомляють про роботу ППО, серію вибухів та масштабні пожежі в районі військового аеродрому. Також зафіксована подальша детонація на території військового об'єкта. Місцеві Telegram-канали стверджують, що під час атаки було уражено 30-й окремий транспортний змішаний авіаційний полк. У Ярославлі вночі також повідомляли про атаку безпілотників. Пожежа виникла на території НПЗ «Славнефть – ЯНОС». Російська влада сповістила про безпілотну небезпеку в регіоні, але наслідки атаки на підприємстві офіційно не підтверджували. Як ці удари впливають на фронтову логістику окупантів? Чи можливе реальне енергетичне перемир’я? Усі деталі та аналітику в ефірі розібрав виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.