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Невідома отрута в Тернополі! Київ під ударом! Влучання на кордоні з Молдовою | ТСН 12:00 25 серпня
Новини України та світу станом на 12 дня вівторка, 25 серпня 2026 року, в огляді ТСН.
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