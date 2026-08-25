Невідома отрута в Тернополі! Київ під ударом! Влучання на кордоні з Молдовою | ТСН 12:00 25 серпня

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Новини України та світу станом на 12 дня вівторка, 25 серпня 2026 року, в огляді ТСН.

- Росіяни запустили балістичні, керовані ракети та 150 дронів минулої ночі: зафіксовано влучання на 17 локаціях, ще на 7 — падіння уламків

- Нічна атака на Київ: влада повідомляє про падіння уламків на 16-ти поверховий житловий будинок у Голосіївському районі

- На півдні РФ палає один із найбільших НПЗ і логістичний вузол для постачання пального для армії

- Двоє вбитих та 23 поранених на Харківщині: росіяни скидають авіабомби та прицільно атакують цивільних безпілотниками

- Дві людини вбиті у Запоріжжі: удосвіта росіяни атакували місто з авіації, вночі били шахедами, понівечена багатоповерхівка, СТО, знищений автосалон

- Саміт «коаліції охочих» у Києві: хто приїхав і про що вдалося домовитися?

- Переконуватиме Трампа допомогти Україні з ракетами до Петріотів: прем’єр-міністр Великої Британії поділився планами на візит до США

- Рейдерство по-кремлівськи: путін дозволив передавати під керівництво держави підприємства, які погано захищалися від українських атак

- СІЗО або 20 мільйонів гривень застави: ВАКС виніс ухвалу колишній заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій

- Бананово-ухилянтська контрабанда: двоє ділків за 11 тисяч доларів обіцяли клієнту Румунію, а довезли до блок-поста

- Росіяни шахедами атакували міжнародний пункт пропуску «Виноградівка» на кордоні з Молдовою: виникла пожежа, роботу призупинили

- На Тернопільщині родина переселенців отруїлася невідомою речовиною: напередодні ввечері жінка обробляла обробляла підвал під хатою отрутою від гризунів

- За шість діб згоріло понад 200 гектраів лісу: рятувальника вдалося ліквідувати масштабну пожежу біля Черкас, яка виникла через необережне поводження з вогнем