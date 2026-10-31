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ТСН у соціальних мережах

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"Ніколи не чув такої реакції на українську": знімальна група повернулась з Олешок - перші подробиці

"Ніколи не чув такої реакції на українську": знімальна група повернулась з Олешок - перші подробиці

"Ніколи не чув такої реакції на українську": знімальна група повернулась з Олешок - перші подробиці

Довгоочікуваний порятунок цивільних українців з окупованих росіянами Олешок на Херсонщині. Чекаємо на людей, які хотіли виїхати з окупованої території, в Україні. Це довга дорога. З окупованих Олешок люди їхали до російської Анапи, далі літаки доставили їх до Гомеля, і останній відрізок шляху — з Білорусі на українську землю. Журналіст Єгор Ромахло, який повернувся з Олешок, розповів подробиці того, що відбувалося в тимчасово окупованому місті. Деталі - в ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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