Ніколи не йдіть у ліфт після прильотів! Поради від ДСНС, які рятують життя

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Як діяти під час нескінченних дронових атак та вибухів? Директор департаменту цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький дає чіткі інструкції, що рятують життя. Ви дізнаєтесь, як правильно поводитися вдома та на вулиці, що обов’язково має бути в «тривожній валізі» та як подати сигнал рятувальникам, якщо ви опинилися під завалами. Також розбираємо критичні питання: чи можна користуватися ліфтом після прильоту, чи варто купувати вогнегасник та чому важливо знати номер 112.