Німеччина здригнулася: провал Мерца і тріумф "друзів Путіна"! Що це означає для України?

Реклама

Політичний землетрус у Німеччині: ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт, набравши рекордні 44% голосів. У той час як партія канцлера Фрідріха Мерца зазнала нищівної поразки, прихильники зближення з Москвою та припинення допомоги Україні опинилися за крок до формування уряду. Журналістка ТСН Наталія Фібріг детально розібралася, як результати цих виборів можуть змінити зовнішню політику Берліна та чи отримають проросійські сили доступ до секретних даних про підтримку ЗСУ.