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ТСН у соціальних мережах

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Номери про «музу» й Буданова: чим шокували кварталівці на новому концерті

Номери про «музу» й Буданова: чим шокували кварталівці на новому концерті

Номери про «музу» й Буданова: чим шокували кварталівці на новому концерті

Політична сатира, пародії та жарти про наболіле: «Єдиний квартал» готує нові телевізійні випуски. Робить це попри власну втрату: російський дрон знищив великий склад із реквізитом, костюмами та декораціями, які команда створила та зібрала за понад 20 років творчої роботи.

Та попри це «кварталівці» не припинили виступів і перетворили цю історію на сценічний номер. Як гумор допомагає вистояти та як команда підтримує українське військо — у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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