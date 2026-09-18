Нова ера війни: як наземні платформи "Гієна" та повітряні дрони витісняють важку бронетехніку

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Танкова тактика відходить у минуле – сучасне поле бою остаточно захоплюють технології. Наземні роботизовані комплекси (НРК) та безпілотні системи вже сьогодні беруть на себе найнебезпечніші завдання: штурми, дистанційне мінування, підвезення боєприпасів і надскладну евакуацію поранених та полеглих воїнів під ворожим вогнем. Як у школі безпілотних систем ОК «Захід» готують операторів та техніків нового покоління? Чому наземний дрон-камікадзе «Гієна» стає жахом для окупантів і як один робот замінює групу з 5 бійців, продовжуючи рух навіть після підриву на ворожій міні? Ексклюзивний репортаж кореспондентки ТСН Анни Махно з тренувального центру, де гартується армія майбутнього.