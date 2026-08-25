Нова зірка боксу: Олександр Хижняк здобув перший пояс на професійному ринзі

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Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк впевнено крокує до вершин професійного боксу! У Львові на масштабному турнірі "Usyk 17 Promotions" український боксер здобув свій перший титульний пояс WBA Gold International, перемігши досвідченого аргентинця. Дивіться у сюжеті журналістки ТСН Марічки Кужик, як "Полтавський танк" долав опір суперника протягом 10 раундів, хто ще з українців відправив опонента в нокаут та які зіркові гості, включно з Олександром Усиком та Жаном Беленюком, прийшли підтримати наших атлетів у цей святковий вечір.