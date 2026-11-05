Нові графіки та холод в оселях? Вся правда про світло й тепло в Києві!

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Цими днями в столиці через атаки ворога було знеструмлення інфраструктури. Відтак, були масові вимкнення води. 10 додаткових генераторів для роботи Київського водоканалу передасть Уряд. Корецький наголошує, що додаткове обладнання дасть змогу забезпечити водоканали і системи водовідведення джерелами живлення. І про ситуацію в столиці сьогодні доповідав заступник голови Київської міської державної адміністрації. Його доповідь слухала і кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.