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Нові правила бронювання та мобілізації: уряд готує масштабні зміни до 1 грудня
Новий суспільний договір щодо бронювання та мобілізації: влада та бізнес шукають компроміс між фронтом і виживанням економіки. Кабінет міністрів уже змінив правила – 100% бронювання більше не матимуть навіть підприємства ОПК та енергетики, а до 1 грудня уряд планує фіналізувати нову соціальну модель співпраці з підприємствами.
Як саме бізнесу пропонують ділитися кадрами з армією? Хто втратить імунітет від призову, чому скасовують пільги фіктивним компаніям та що буде зі страхуванням воєнних ризиків і податками? Усі подробиці запеклих дискусій на Київському міжнародному економічному форумі дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Чернякової.