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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
85

Нові правила госпіталізації, безкоштовні КТ та МРТ і реформа МСЕК | Віктор Ляшко

Нові правила госпіталізації, безкоштовні КТ та МРТ і реформа МСЕК | Віктор Ляшко

Нові правила госпіталізації, безкоштовні КТ та МРТ і реформа МСЕК | Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко завітав до студії ТСН, щоб розставити всі крапки над "і" у резонансних питаннях медичної сфери. Чому навколо нових правил госпіталізації виникло стільки суперечок, як держава планує зробити КТ та МРТ справді безкоштовними для пацієнтів та які кроки вживаються для ліквідації корупційних схем у МСЕК? Дивіться повне інтерв'ю про захист медиків, кадровий голод у галузі та реальний стан фінансування лікарень під час війни.  

Дата публікації
Кількість переглядів
85

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