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ТСН у соціальних мережах

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Нові рівні тривоги та зміни в метро: Зеленський оголосив нові правила у системі оповіщення

Нові рівні тривоги та зміни в метро: Зеленський оголосив нові правила у системі оповіщення

Нові рівні тривоги та зміни в метро: Зеленський оголосив нові правила у системі оповіщення

Україна переходить на нову систему сповіщень та безпекових заходів через постійні дронові атаки. Президент Володимир Зеленський повідомив про впровадження двох рівнів тривоги — жовтого та червоного. Зміняться звуки сирен, робота метро у Києві, правила для бізнесу та комендантська година в столиці. Як працюватимуть школи та що зміниться для транспорту — дізнайтеся у нашому детальному розборі.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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