Нові супердвобої у небі та удари дронів «Морок» по НПЗ! Що показав - перший в історії парад дронів?

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Цьогорічний День Незалежності в Україні заінтригував світ унікальною подією — першим в історії парадом бойових наземних роботів на Хрещатику та морських безпілотників на Дніпрі. Стрій роботів настільки вразив західних партнерів, що вони спочатку прийняли реальне відео за генерацію штучного інтелекту! ТСН Тиждень отримав ексклюзивні деталі безпосередньо від заступника командувача Сил безпілотних систем Олександра Тарасенка. Ви дізнаєтесь про унікальний наземний роботизований комплекс «Змій», який здатний перевозити до 2 тонн вантажів або евакуювати поранених, витримуючи підриви навіть на протипіхотних мінах. Окрім того, ми покажемо легендарний важкий дрон «Вампір» (відомий як Баба Яга), вартість якого вдалося здешевити до рекордних 10 тисяч доларів, та морські дрони-мисливці Sea Baby, Magura і Sargan.