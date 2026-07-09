ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
15

Нові виклики ринку праці: які умови пропонують роботодавців “дефіцитним” працівникам?

Нові виклики ринку праці: які умови пропонують роботодавців “дефіцитним” працівникам?

Нові виклики ринку праці: які умови пропонують роботодавців “дефіцитним” працівникам?

Нові підходи в умовах кадрового дефіциту. Кілька сотень директорів із управління персоналом, топменеджерів та представників державного сектору - обговорили реалії ринку праці на "HR Wisdom Summit 2026". Це одна із провідних подій у цій сфері. Як перебудовувати найм і залишатись ефективними в бізнесі, яких навичок потребують від працівників та як боротись за кращих фахівців - про це кореспондентка ТСН Олена Мацюцька далі.

Дата публікації
Кількість переглядів
15

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie