Нові виклики ринку праці: які умови пропонують роботодавців “дефіцитним” працівникам?

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Нові підходи в умовах кадрового дефіциту. Кілька сотень директорів із управління персоналом, топменеджерів та представників державного сектору - обговорили реалії ринку праці на "HR Wisdom Summit 2026". Це одна із провідних подій у цій сфері. Як перебудовувати найм і залишатись ефективними в бізнесі, яких навичок потребують від працівників та як боротись за кращих фахівців - про це кореспондентка ТСН Олена Мацюцька далі.