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ТСН у соціальних мережах

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Новина останньої хвилини! Найгучніша відставка в колі Трампа —  наживо зі США!

Новина останньої хвилини! Найгучніша відставка в колі Трампа —  наживо зі США!

Новина останньої хвилини! Найгучніша відставка в колі Трампа —  наживо зі США!

Отже, вибори у США завершилися нищівною поразкою республіканців, а демократи отримали контроль над Конгресом: Дональд Трамп обіцяє визнати результати голосування. А от Меланія Трамп цього тижня отримала від Києва орден княгині Ольги за свою гуманітарну діяльність. Усі головні події цього тижня підсумує наша спеціальна кореспондентка у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко.

Дата публікації
Кількість переглядів
17

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