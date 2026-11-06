Новина останньої хвилини! Найгучніша відставка в колі Трампа — наживо зі США!

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Отже, вибори у США завершилися нищівною поразкою республіканців, а демократи отримали контроль над Конгресом: Дональд Трамп обіцяє визнати результати голосування. А от Меланія Трамп цього тижня отримала від Києва орден княгині Ольги за свою гуманітарну діяльність. Усі головні події цього тижня підсумує наша спеціальна кореспондентка у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко.