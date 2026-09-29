ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Відео
Кількість переглядів
14

Новини, які хочеться лайкнути: Вітвіцька стала мамою, кава для комунальників і прорив у науці

Новини, які хочеться лайкнути: Вітвіцька стала мамою, кава для комунальників і прорив у науці

Новини, які хочеться лайкнути: Вітвіцька стала мамою, кава для комунальників і прорив у науці

Час для новин, які зігрівають серце та змушують усміхнутися! У цьому випуску Ната Островська зібрала надихаючі історії людяності, круті українські досягнення та яскраві світові курйози. Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька вперше стала мамою у 46 років, а співачка Ірина Федишин зворушливо оголосила стать майбутньої дитини. Тим часом 16-річна винахідниця із Сум підкорює США розробкою на базі ШІ для протезування, а японські вчені заявляють про історичний прорив у генетиці. Також у випуску: несподіваний вчинок столичного баристи, який розчулив соцмережі, історичний тріумф українських тенісисток та папуга-бешкетник, що зірвав футбольний матч у Бразилії. Дивіться, щоб перевести дух і зарядитися позитивом!

Дата публікації
Кількість переглядів
14

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