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ТСН у соціальних мережах

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Новий альянс і потужна зброя! Головні підсумки першого саміту "Карпатської вісімки"

Новий альянс і потужна зброя! Головні підсумки першого саміту "Карпатської вісімки"

Новий альянс і потужна зброя! Головні підсумки першого саміту "Карпатської вісімки"

Історичний саміт країн "Карпатської вісімки" в Україні приніс низку гучних заяв! Президент Володимир Зеленський повідомив про справжній технологічний прорив: дві українські компанії успішно протестували в бойових умовах новітні перехоплювачі, які здатні збивати швидкісні реактивні дрони ворога. Нині тривають масштабні випробування серед десятків виробників заради якнайшвидшого запуску масового виробництва.  

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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