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ТСН у соціальних мережах

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Новий прем'єр-міністр? Чому Зеленський обрав Сергія Корецького?

Новий прем'єр-міністр? Чому Зеленський обрав Сергія Корецького?

Новий прем'єр-міністр? Чому Зеленський обрав Сергія Корецького?

Сьогодні Україна може дізнатися ім'я нового прем'єр-міністра. Президент Володимир Зеленський офіційно висунув на цю посаду очільника Нафтогазу Сергія Корецького. Для багатьох це стало несподіванкою, адже Корецький раніше не займав політичних посад. Чому саме на нього зроблено ставку та яке майбутнє чекає на Кабмін? Олександр Романюк дослідив біографію та шлях імовірного очільника Уряду.  

Дата публікації
Кількість переглядів
70

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