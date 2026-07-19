Новий прем'єр призначений, але країну сколихнув скандал! Що відбувається за лаштунками Банкової?

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Зеленський назвав головними завданнями нового прем’єра Корецького - підготовку країни до наступної зими, розвиток оборонних можливостей і прискорення виконання домовленостей із міжнародними партнерами. Але призначення нового прем'єра - фактично загубилося на тлі головного скандалу тижня. Відставки міністра оборони Михайла Федорова, який асоціюється з технологічним успіхом українського війська. І - його відкритого протистояння з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва відстежувала вал новин навколо зміни уряду.