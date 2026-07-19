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ТСН у соціальних мережах

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Новий прем'єр призначений, але країну сколихнув скандал! Що відбувається за лаштунками Банкової?

Новий прем'єр призначений, але країну сколихнув скандал! Що відбувається за лаштунками Банкової?

Новий прем'єр призначений, але країну сколихнув скандал! Що відбувається за лаштунками Банкової?

Зеленський назвав головними завданнями нового прем’єра Корецького - підготовку країни до наступної зими, розвиток оборонних можливостей і прискорення виконання домовленостей із міжнародними партнерами. Але призначення нового прем'єра - фактично загубилося на тлі головного скандалу тижня. Відставки міністра оборони Михайла Федорова, який асоціюється з технологічним успіхом українського війська. І - його відкритого протистояння з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва відстежувала вал новин навколо зміни уряду.

Дата публікації
Кількість переглядів
17

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