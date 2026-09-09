ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео

Новий рівень обману! Надсилають “липові” права й не тільки! Шок-схема шахраїв

Новий рівень обману! Надсилають “липові” права й не тільки! Шок-схема шахраїв

Новий рівень обману! Надсилають “липові” права й не тільки! Шок-схема шахраїв

Як не потрапити на гачок аферистів: швидко, без черг, онлайн і навіть без вашої присутності! В інтернеті українцям і досі пропонують «купити» водійське посвідчення чи інші державні документи. Утім насправді це налагоджена шахрайська схема, яка коштує довірливим громадянам десятків тисяч гривень та витоку персональних даних. Ба більше: за даними правоохоронців, такими «помічниками» нерідко виявляються в'язні просто з виправних колоній. Як розпізнати обман і не віддати гроші шахраям — розкаже кореспондент ТСН Олександр Романюк.  

Дата публікації

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie