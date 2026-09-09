Новий рівень обману! Надсилають “липові” права й не тільки! Шок-схема шахраїв

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Як не потрапити на гачок аферистів: швидко, без черг, онлайн і навіть без вашої присутності! В інтернеті українцям і досі пропонують «купити» водійське посвідчення чи інші державні документи. Утім насправді це налагоджена шахрайська схема, яка коштує довірливим громадянам десятків тисяч гривень та витоку персональних даних. Ба більше: за даними правоохоронців, такими «помічниками» нерідко виявляються в'язні просто з виправних колоній. Як розпізнати обман і не віддати гроші шахраям — розкаже кореспондент ТСН Олександр Романюк.