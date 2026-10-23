Новий сезон шоу "Голос країни": ексклюзивні кадри за лаштунками нового сезону

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Вокальний проєкт "Голос країни" повертається на екрани після трьох років перерви! Вже цієї неділі українці почують нові голоси нашого часу на телеканалі "1+1 Україна" та платформі Netflix. У новому сезоні зіркові тренери – Тіна Кароль, Наталія Могилевська, Артем Пивоваров та MONATIK – знову займуть свої легендарні червоні крісла, аби наосліп обрати найсильніших вокалістів. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак побував на знімальному майданчику проєкту, поспілкувався з тренерами, зазирнув у залаштунки та навіть ризикнув заспівати для своєї улюбленої артистки. Про унікальну місію проєкту – допомогу українським захисникам у відновленні слуху разом із фондом "Півники", враження зіркових тренерів та перші емоції учасників – дивіться ексклюзивно в сюжеті ТСН!