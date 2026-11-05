Нищівна поразка партії Трампа! Демократи забирають Конгрес! Що буде з підтримкою України

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Демократи здобули переконливу більшість як у Палаті представників, так і в Сенаті, отримавши можливість контролювати законодавчу владу та стримувати адміністрацію Білого дому. Президент Дональд Трамп пообіцяв прийняти результати голосування, хоча ситуація перетворює його на так звану “кульгаву качку” на найближчі два роки. У лавах республіканців уже розпочався відкритий пошук винних: віцепрезидент Джей Ді Венс назвав головною причиною поразки війну в Ірані, з чим частково погодився і сам Трамп через стрімке зростання цін на пальне. Детальний аналіз підсумків голосування, реакції Білого дому та наслідків для майбутнього американської політики — дивіться у репортажі спеціальної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.