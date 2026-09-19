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ТСН у соціальних мережах

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Обіцяли -10 кг за місяць! Шок-розслідування! Що кололи людям замість сертифікованих ліків?!

Обіцяли -10 кг за місяць! Шок-розслідування! Що кололи людям замість сертифікованих ліків?!

Обіцяли -10 кг за місяць! Шок-розслідування! Що кололи людям замість сертифікованих ліків?!

Гучний скандал із косметологами, чиї клієнти стали піддослідними: СБУ провела обшуки у двох сотнях клінік краси по всій Україні, правоохоронці затримали десятки фігурантів схеми. Людям під виглядом швидкого схуднення кололи небезпечну речовину під назвою «Біопатид». Препарат не пройшов жодних клінічних випробувань і не має офіційної реєстрації ані в Україні, ані в будь-якій іншій країні світу. Чим загрожують організму такі сумнівні «уколи краси» та що про підпільний бізнес кажуть медики — дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Дата публікації
Кількість переглядів
4

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