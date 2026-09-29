Обіцяли Палестину, а повели на страту: трагічна таємниця родини Гаріка Корогодського у Бабиному Яру

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85-ті роковини однієї з найстрашніших трагедій людства: Україна вшановує пам’ять жертв розстрілів у Бабиному Яру. 29 та 30 вересня 1941 року ацисти стратили майже 34 тисячі київських євреїв, ошукавши людей байкою про "відправку до Палестини". Загалом це урочище стало братською могилою для понад 100 тисяч невинних душ – євреїв, ромів, українських підпільників, військовополонених. У цьому відео ТСН – болісна сповідь бізнесмена Гаріка Корогодського про те, як випадкова затримка на один день назавжди розлучила його родину, екскурсія "дорогою смерті" з істориками та розкриття гібридних спроб Росії нав'язати власні наративи через альтернативні меморіальні проєкти. Також в ефірі – фаховий розбір паралелей між нацизмом і сучасним рашизмом разом із завідувачкою кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ Аліною Понипаляк. Дивіться сюжет кореспондента ТСН Дмитра Святненка та аналіз у студії.