Обійми, що розлютили Путіна: про що Зеленський домовився з Вучичем у Сербії?

Реклама

Перший історичний візит Володимира Зеленського до Сербії став справжньою сенсацією та "ляпасом Москві": кадри обіймів українського лідера з Александром Вучичем уже облетіли світові ЗМІ. Під час спільної пресконференції президент України повідомив, що США щомісяця постачатимуть ракети до систем Patriot, проте їх все одно недостатньо для захисту від російської балістики. Сербія ж, попри свою складну політичну позицію, підсвітила найвищий хмарочос кольорами українського прапора та пообіцяла допомогу медикаментами й обладнанням для енергетики. Всі подробиці переговорів та пошуку перехоплювачів по всьому світу – у репортажі журналістки ТСН Олени Чернякової.