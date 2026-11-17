"Облити кислотою та зняти з посади!" Хто допоміг наркобарону "Мексиканцю" з Росії стати українцем

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"Мінімум півтора мільйона доларів заробітку", "облити кислотою" та мільйонні хабарі силовикам – усе це методи транснаціонального наркосиндикату "Хімпром". Гучна спецоперація "Карфаген" викрила схеми картелю, проте головний фігурант, Єгор Буркін на прізвисько "Мексиканець", досі на волі. Найбільший шок: небезпечний російський злочинець виявився… громадянином України Єгором Левченком! Як уродженець Башкортостану отримав український паспорт одразу після втечі з російського СІЗО? Хто міг стояти за цією легалізацією, до чого тут скандальний суд ОАСК і чому в історії простежується слід російських спецслужб? Кореспондент ТСН Олександр Романюк з'ясував усі подробиці паспортної афери та перевірив дійсність документів ватажка "Хімпрому".