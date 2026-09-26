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ТСН у соціальних мережах

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Обманом заманили до РФ і засудили! Київ попрощався з легендарним Миколою Карпюком

Обманом заманили до РФ і засудили! Київ попрощався з легендарним Миколою Карпюком

Обманом заманили до РФ і засудили! Київ попрощався з легендарним Миколою Карпюком

Столиця віддала останню шану Миколі Карпюку. Затятий націоналіст, борець за Україну, унсовець та патріот. Він зазнавав переслідувань і в Україні ще на початку двотисячних за участь в акції «Україна без Кучми». Був п’ять років у полоні росіян, де його засудили до двадцяти двох років неволі за надуманими звинуваченнями. Із полону він повернувся у вересні дві тисячі дев’ятнадцятого року. Воював проти Росії, яку завжди визначав як ворога нашої держави, а у двадцять другому пішов до війська. І хоча був звільнений за віком, усе одно залишився з побратимами. Миколі Карпюку було шістдесят два роки. Він загинув минулого тижня на Запорізькому напрямку. Про людину, яка понад усе цінувала свободу, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже докладніше.

Дата публікації
Кількість переглядів
1

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