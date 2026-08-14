Обмазався смолою й обікрав магазин: горе-злочинця відмивали 5 годин у Києві!

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Конспірація, яка пішла не за планом. У Києві чоловік стрибнув у бочку зі смолою, аби стати «непомітним» у темряві та пограбувати крамницю. 26-річний чоловік вирішив обікрасти продуктовий магазин і для маскування заліз у бочку зі смолою, яку знайшов на території будівництва. Очевидно, сподівався злитися з темрявою. Далі пошкодив ногою скляні двері та проник усередину. У мішок почав складати цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут і, що особливо важливо, вологі серветки. Набрати більше не встиг — його помітили охоронці. Чоловік кинувся тікати, а дорогою додому ще й почав жбурляти каміння у вікна місцевого ліцею. Саме тоді його з мішком краденого і затримали патрульні. Але найважча частина роботи чекала на правоохоронців уже після затримання. Щоб доправити чоловіка до управління та провести необхідні слідчі дії, його довелося відмивати від смоли. На це пішло понад п’ять годин, 12 літрів олії, чотири літри мийного засобу та щітки для взуття. Чоловікові повідомили про підозру в грабежі та хуліганстві. За скоєне йому загрожує кримінальна відповідальність.

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