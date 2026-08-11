OCEANMAN у Києві: як організація допомагає українським ветеранам виходити на міжнародні старти

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Після початку повномасштабної війни OCEANMAN скасував усі змагання в Росії, а вже 2023 року повернув міжнародні запливи до Києва. Сьогодні організація допомагає українським ветеранам виходити на міжнародні старти. Про підтримку України, спорт як шлях відновлення та росіян на світових змаганнях – в ефірі "1+1" говоримо із засновником і генеральним директором OCEANMAN Ферміном Еджидо.