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ТСН у соціальних мережах

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35

Очевидець про детонацію на Київщині! Такого жаху люди не бачили! Палало все

Очевидець про детонацію на Київщині! Такого жаху люди не бачили! Палало все

Очевидець про детонацію на Київщині! Такого жаху люди не бачили! Палало все

Майже 200 людей евакуювали в Бучанському районі Київської області: серед них є й діти. Траса Київ — Чоп частково перекрита. Усе — через детонацію, яка тривала кілька годин: напередодні ворог атакував дронами один із логістичних складів, де зберігалися боєприпаси. Очевидці фіксували масштабні вибухи, наслідком яких стали численні пошкодження будівель та житлових будинків. В Уряді підтвердили факт влучання й назвали подію службовою недбалістю, за яку винні мають відповісти. Наразі в районі розгорнули оперативний штаб: рятувальники, поліцейські та медики ліквідовують наслідки удару. Кореспондент ТСН Євгеній Гладун працює на місці події в передмісті Києва: він із нами на прямому зв'язку.

Дата публікації
Кількість переглядів
35

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