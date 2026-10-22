Очевидці про смертельні удари на лівому березі: наслідки обстрілу наживо

Реклама

Ракетний терор: по Києву цієї ночі, за даними моніторингових каналів, Росія випустила орієнтовно 30 балістичних ракет. Половина з них атакувала столицю всього впродовж десяти хвилин. На екрані — момент одного з прильотів. Попередньо, 15 людей постраждали, зокрема двоє 15-річних підлітків. Вісьмох поранених госпіталізували. На Лівому березі столиці ракета впала в приватному секторі просто перед будинками. На місці удару утворилася велетенська вирва, є пошкодження осель та об'єктів транспортної інфраструктури. Також понівечено АЗС і станцію техобслуговування. Через атаку обмежено рух Південним мостом у напрямку з Правого на Лівий берег. У Печерському районі пошкоджено будівлю станції екстреної медичної допомоги та шість спецавтомобілів. А у Святошинському — горів ресторан. Крім того, на Правому березі постраждав один із будівельних гіпермаркетів. Загалом ракетну небезпеку від вечора оголошували вже п'ять разів — упереміж із дроновими атаками. Знімальна група ТСН від ранку працює на місцях ударів. Олена Гущик розповість подробиці наживо.