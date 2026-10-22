ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
18

Очевидці про смертельні удари на лівому березі: наслідки обстрілу наживо

Очевидці про смертельні удари на лівому березі: наслідки обстрілу наживо

Очевидці про смертельні удари на лівому березі: наслідки обстрілу наживо

Ракетний терор: по Києву цієї ночі, за даними моніторингових каналів, Росія випустила орієнтовно 30 балістичних ракет. Половина з них атакувала столицю всього впродовж десяти хвилин. На екрані — момент одного з прильотів. Попередньо, 15 людей постраждали, зокрема двоє 15-річних підлітків. Вісьмох поранених госпіталізували. На Лівому березі столиці ракета впала в приватному секторі просто перед будинками. На місці удару утворилася велетенська вирва, є пошкодження осель та об'єктів транспортної інфраструктури. Також понівечено АЗС і станцію техобслуговування. Через атаку обмежено рух Південним мостом у напрямку з Правого на Лівий берег. У Печерському районі пошкоджено будівлю станції екстреної медичної допомоги та шість спецавтомобілів. А у Святошинському — горів ресторан. Крім того, на Правому березі постраждав один із будівельних гіпермаркетів. Загалом ракетну небезпеку від вечора оголошували вже п'ять разів — упереміж із дроновими атаками. Знімальна група ТСН від ранку працює на місцях ударів. Олена Гущик розповість подробиці наживо.

Дата публікації
Кількість переглядів
18

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie