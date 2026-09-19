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ТСН у соціальних мережах

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Очевидців досі трусить! КАБ по будинку в Сумах! Люди гинули під завалами

Очевидців досі трусить! КАБ по будинку в Сумах! Люди гинули під завалами

Очевидців досі трусить! КАБ по будинку в Сумах! Люди гинули під завалами

Двоє загиблих та десятеро поранених у Сумах: серед постраждалих — 13-річна дівчинка та семирічний хлопчик. Напередодні ввечері окупанти скинули на місто щонайменше сім керованих авіабомб, вибухи пролунали в різних мікрорайонах. Один із КАБів поцілив просто в дев'ятиповерхівку в середмісті. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник побувала на місці влучання і зараз виходить із нами на прямий зв'язок.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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